Un ministro y hombre de confianza de Netanyahu dice asegura que no tiene "ni idea" de quién mató a Fajrizadé

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro israelí Tsahi Hanegbi, hombre de confianza del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este sábado que no tiene conocimiento alguno de la identidad de los asesinos del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadé, considerado como el director del programa nuclear de la República Islámica.

"No tengo ni idea de quién lo hizo, y no es que mis labios estén sellados por un ejercicio de responsabilidad. Es que realmente no tengo ni idea", ha declarado Hanegbi -- exministro entre otras carteras de Justicia y Seguridad Pública -- al programa Meet the Press del canal de noticias israelí N12.

Fajrizadé fue asesinado este viernes en los alrededores de la capital, Teherán, según confirmó Ministerio de Defensa de Irán, por "elementos terroristas armados".

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha acusado a Israel de estar detrás del asesinato y ha advertido de que la República Islámica responderá cuando llegue el momento "adecuado".

En un comunicado publicado este sábado, Rohani ha dicho que el asesinato de Fajrizadé ha sido "un acto de terrorismo" perpetrado por "el régimen mercenario de Israel" y ha advertido de que la República Islámica responderá "cuando el momento sea adecuado".

"Nuestros enemigos están teniendo unas cuentas semanas estresantes", ha dicho poco después en una declaración difundida por la televisión estatal. "La era de su presión está rebajándose porque las circunstancias están cambiando. Es importante para ellos hacer lo máximo en las próximas semanas", ha indicado, según recoge Bloomberg.