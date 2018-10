El ministro del Interior francés dimitirá para intentar volver a la alcaldía de Lyon

Publicado 18/09/2018 8:30:06 CET

PARÍS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, ha anunciado que se presentará como candidato a la alcaldía de Lyon en las elecciones de 2020, lo que implica abrir la puerta a su dimisión en el seno del Gobierno "después de la batalla de las europeas", prevista para mayo de 2019.

Collomb ha revelado sus planes en una entrevista al periódico 'L'Express' y en la cual ha anunciado: "Si no me diagnostican ninguna enfermedad grave, seré candidato en Lyon". Los comicios locales están previstos para el año 2020 y el ministro tiene claro que no aguantará en el actual cargo "hasta el último día".

"Creo que los ministros que quieran ser candidatos a las municipales de 2020 deberían poder dejar el Gobierno después de la batalla de las europeas", ha explicado en la entrevista, publicada parcialmente en la página web del rotativo galo.

Collomb ya fue alcalde de Lyon entre 2001 y 2017, pero abandonó el cargo para unirse al Gobierno de Emmanuel Macron. Su incorporación al Gobierno fue una de las más sonadas deserciones del Partido Socialista, que vio como destacados altos cargos optaron por apoyar a Macron antes y después de las elecciones presidenciales.