Un ministro de Israel dice que la liberación de los rehenes retenidos en Gaza "no es lo más importante"

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirma que "no tiene palabras esta mañana, únicamente siente vergüenza"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado este lunes que lograr la liberación de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 "no es lo más importante" y ha priorizado "la destrucción" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Tenemos que decir la verdad. El retorno de los rehenes no es lo más importante", ha manifestado en una entrevista concedida a la emisora Radio Galey Israel, en la que ha recalcado que la liberación de los secuestrados "es obviamente un objetivo muy importante".

"Sin embargo, si se quiere destruir a Hamás para que no haya otro 7 de octubre, hay que entender que no puede darse una situación en la que Hamás siga en Gaza", ha afirmado Smotrich, uno de los principales representantes de la línea dura en el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Posteriormente, ha reseñado en declaraciones a la cadena de televisión Channel 2 que "hay una cosa que no se hará para lograr la vuelta de los rehenes, y es rendirse ante una organización terrorista", tal y como ha recogido la emisora pública israelí, Kan.

"El retorno tendrá lugar únicamente después de que destruyamos a Hamás. Una vez que Hamás se rinda, que sus líderes hayan marchado al exilio y que se desarme, lograremos que vuelvan los rehenes", ha dicho el político, líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso.

"No lograr la vuelta de los secuestrados es terrible, pero no es rendirse. Ya hemos logrado el 80 por ciento del objetivo de liberar a los rehenes y aún hoy no cejamos en nuestro empeño, pero el que se rinda ante una organización terrorista invita a que haya más secuestros", ha zanjado.

En respuesta, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha cargado contra Smotrich por sus declaraciones y ha dicho que "las familias no tienen palabras esta mañana, únicamente sienten vergüenza", en línea con las críticas al Gobierno israelí por su decisión del 18 de marzo de romper el alto el fuego y reiniciar su ofensiva contra Gaza.

"El ministro revela al menos al público la dura verdad de que este Gobierno ha decidido de forma deliberada dejar de lado a los rehenes", ha manifestado el organismo, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. "Smotrich, la historia recordará cómo cerró su corazón a sus hermanos y hermanas en cautiverio y eligió no salvarlos", ha zanjado.

Hamás, que mantiene retenidos a cerca de 60 rehenes en Gaza, ha dicho en todo momento que los liberará a cambio de un alto el fuego definitivo y la retirada de las tropas israelíes de la Franja, si bien Netanyahu ha argumentado que no pondrá fin a la ofensiva hasta que el grupo no sea totalmente derrotado.

El acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero preveía la liberación de los rehenes en un proceso por fases que concluiría con un alto el fuego y la retirada israelí, si bien el Gobierno de Netanyahu se negó a entrar en la segunda etapa y posteriormente reinició su ofensiva, unas dos semanas después de bloquear la entrada de ayuda y una semana después de cortar el suministro eléctrico al enclave.