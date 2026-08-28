El ministro de Justicia de Serbia plantea que Mladic sea enterrado con honores de Estado

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic en una imagen de archivo - TPIY

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Serbia, Nenad Vujic, ha planteado este jueves la posibilidad de que el excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia', quien fue condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad acometidos durante el conflicto armado (1992-1995), sea enterrado con honores de Estado.

"El general Mladic es un general y los protocolos son conocidos. Su papel también es conocido, pero lo que le corresponde al general Mladic se respetará sin duda", ha apuntado Vujic en una entrevista con la cadena serbobosnia ATV.

A renglón seguido, el alto funcionario serbio ha apuntado que no es la República Srpska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas en las que se divide Bosnia y Herzegovina-- quien decide sobre este asunto, sino que será la familia quien escogerá el lugar donde será enterrado.

Del mismo modo, el responsable de la cartera de Justicia ha agregado que correrá a cargo de la República de Serbia el traslado del cuerpo de Mladic, quien ha fallecido este jueves a los 84 años en un hospital de la cárcel de La Haya, donde cumplía cadena perpetua.

Detenido en mayo de 2011 en Lazarevo, un pequeño pueblo al norte de Serbia, tras haber pasado más de una década como fugitivo, Mladic fue comandante del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska entre 1992 y 1996.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY)emitió una orden de arresto en su contra en julio de 1995. Fue condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En concreto se le considera detrás de la matanza de Srebrenica --reconocida como genocidio en las sentencias del TPIY--, donde más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, donde fueron ejecutados a tiros de forma masiva durante días.

Además, su condena también le atribuyó responsabilidades en las matanzas de bosniacos y bosniocroatas, el asedio sobre Sarajevo --uno de los más largos de la historia-- y el secuestro de los 'cascos azules' de Naciones Unidas.