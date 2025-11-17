El ministro de Minas de RDC y su delegación sobreviven a un accidente de avión durante un aterrizaje

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Minas de República Democrática del Congo (RDC), Louis Watum Kabamba, y otras 19 personas de su delegación han sobrevivido este lunes a un accidente de avión después de que el aparato se saliera de la pista de aterrizaje y se incendiara en un aeropuerto de la provincia de Lualaba (sur).

Isaac Nyembo, consejero de comunicaciones del ministro, ha afirmado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias 7sur7 que todos los ocupantes del avión han sobrevivido y han podido evacuar el aparato por su propio pie.

"No sabemos si fue un problema de los neumáticos. El avión se salió de la pista y empezó a incendiarse", ha dicho. "Afortunadamente, todos logramos salir, si bien las maletas se quedaron a bordo", ha manifestado, sin que las autoridades hayan dado por ahora más detalles.

Kabamba y su equipo se dirigían a Kolwezi para analizar la situación tras un derrumbe registrado el sábado en la mina Kalando, cerca del pueblo de Mulondo, en el territorio de Mutshatsha, un suceso que se saldó con al menos 40 muertos, si bien se teme que haya más víctimas en el lugar.