El ministro ultraderechista israelí Smotrich busca "fomentar la migración" desde Gaza y Cisjordania

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha señalado este martes que, para su hipotético siguiente mandato, planea "fomentar la migración" de palestinos que residan en la Franja de Gaza o en Cisjordania, una idea tachada por otros países y organizaciones como limpieza étnica.

En un acto de su partido, Sionismo Religioso, Smotrich ha planteado como única "solución a largo plazo" un plan que implique "destruir la idea de un estado terrorista árabe; cancelar al fin formal y prácticamente los malditos Acuerdos de Oslo (firmados en los años 90) y emprender el camino hacia la soberanía, fomentando al mismo tiempo la migración tanto desde Gaza como desde" Cisjordania, según ha recogido el diario 'Times of Israel'.

Las palabras de Smotrich llegan una semana después de que el Ejecutivo israelí haya aprobado medidas unilaterales para "expandir" su presencia en Cisjordania después de que haya aprobado el registro de terrenos como propiedad del Estado en el citado territorio palestino. Las declaraciones del ministro le han valido, además, aplausos de las filas de su formación, cuyos resultados oscilarán, según las encuestas recogidas por 'Times of Israel', en torno o por debajo del umbral electoral, si bien las elecciones legislativas están previstas para finales de octubre.

No es la primera vez que Smotrich se expresa en estos términos y de hecho, este mismo lunes, ha celebrado la a última iniciativa israelí como la continuación de la "revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país". El ministro de Finanzas así como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fueron sancionados en junio del pasado año por los gobiernos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido por incitar a la violencia "extremista y a graves abusos contra los derechos humanos" de los palestinos en Cisjordania.