El Congreso tumba la ley de Vox para prohibir el burka, sólo apoyada por el PP y UPN

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. La propuesta sólo ha contado con el apoyo del PP y UPN, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra (el PSOE y sus socios de investidura).

En el debate de la iniciativa, PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Compromís han acusado a Vox de "desplegar odio" y han avisado de que prohibir el burka en espacios públicos no ayudará a las mujeres.

En defensa del texto, la diputada de Vox Blanca Armario ha calificado el burka de "mazmorra textil y móvil" y ha dicho que, aunque para algunos resulte un debate "incómodo", es "necesario" para poder preservar la identidad de la sociedad española. "Defender la dignidad de la mujer no es negociable, como tampoco es negociable que queramos seguir siendo España", ha expuesto.

En esta misma línea, ha agregado que España "no puede permitirse más inmigración", ni "mucho menos" una que no respete las normas culturales y sociales. Así, ha advertido que el multiculturalismo "es un fracaso".

VOX: "NINGÚN PROBLEMA CON EL COLOR DE LA PIEL"

Del mismo modo, ha negado que sea una "cuestión de racismo" y ha añadido que Vox no tiene "ningún problema con el color de la piel, sino con lo que traen algunos en su cabeza". "Nos negamos como mujeres libres y occidentales a que vengan otras culturas que nos sometan y que nos callen, porque nos negamos a que el miedo a salir a la calle se normalice, porque nos negamos a taparnos hasta los ojos para evitar que atenten contra nuestra intimidad, porque nos negamos a ver niñas con niqab en los colegios, porque no queremos ver a mujeres bañándose en la playa con una tela de la cabeza hasta los pies", ha subrayado.

En el turno de portavoces, desde el PSOE, Andrea Fernández, ha criticado la iniciativa de los de Santiago Abascal, cuyo fin ha dicho que no es defender los derechos de las mujeres, sino "desplegar su islamofobia". "Está llena de hostilidad, de provocación y de ignorancia", ha advertido.

De la misma manera, ha avisado de que "mezclar deliberadamente delincuencia con Islam", presentando a las mujeres veladas como un "desafío" para la seguridad Española, "no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres" y sí con la "xenofobia". Además, a juicio de los socialistas, la prohibición es "una medida inadecuada para la protección de las mujeres en línea con lo que ya reconoce el Consejo de Europa".

"Esta reforma que plantean, por tanto, no aporta nada más allá de derecho penal simbólico, técnica legislativa profundamente desaconsejada y que no es más que puro populismo que, en ningún caso, va a ayudar a estas mujeres. Señorías, cualquier intervención del Estado sobre la libertad es una medida muy extrema que debe ser siempre muy fundamentada, precisa y rigurosa", ha explicado. Por último, ha propuesto debatir este tema "desde la seriedad" y "en nombre de la libertad".

Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ha expuesto que "quienes niegan la violencia machista" no pueden "dar lecciones sobre dignidad o sobre la seguridad de las mujeres". "Entre la risa y la vergüenza es el título de esta proposición de ley", ha asegurado.

INICIATIVA QUE NACE DEL "RACISMO"

Además, ha señalado que la iniciativa "no nace del feminismo", sino del "racismo". "Si una mujer está siendo obligada a llevar una prenda, ¿de verdad creen que la solución es multarla, sancionarla, recluirla en su hogar, criminalizarla?", ha preguntado.

Por Podemos, Noemí Santana ha indicado que el objetivo de la iniciativa de Vox es abrir un "debate ideológico que ahora mismo es inexistente" y, a juicio de la formación, lo que les importa a los de Abascal es "tener un blanco al cual poder señalar para seguir agitando su miedo y su odio". "Nosotras, evidentemente, no vamos a apoyar que ustedes sigan sembrando odio", ha recalcado.

Por su parte, Pilar Vallugera, de ERC, ha alertado de las consecuencias que tendría la iniciativa de Vox, como mujeres "encerradas" en su casa, y ha señalado que es un proyecto "inhumano".

Desde Compromís, Águeda Micó, ha apuntado que el feminismo "no consiste en prohibir a una mujer su forma de vestir", sino en "garantizar que ningún hombre y ningún Estado tenga que decirle a una mujer cómo se debe vestir".

"INVISIBILIDAD FEMENINA"

Por el contrario, Ester Muñoz, del PP, ha pedido tramitar la propuesta "en defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres" que están en España. "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", ha afirmado.

En esta misma línea, Muñoz se ha referido al burka como "instrumento de control" en mujeres y ha pedido a quien le incomode que las mujeres sean "libres e iguales" en España "que no venga". No obstante, ha reconocido que "claramente" el texto es "imperfecto" y ha añadido que "han impedido" que el PP pueda "mejorarlo". "Votamos a favor de una España donde ninguna mujer sea borrada. Las mujeres no estamos sometidas ni silenciadas en España", ha concluido.

Mientras, Miriam Nogueras, de Junts, ha recordado que este mismo martes ha registrado una iniciativa propia para prohibir el burka en espacios públicos. "Ustedes, los de aquí y los de allá, no les importa en absoluto si se prohíbe o no se prohíbe el burka", ha indicado la diputada, que ha clamado "ni burka, ni Vox".

Finalmente, Mikel Legarda, del PNV, ha argumentado que la iniciativa "exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad". "Creemos que debiéramos poder debatir, como se ha hecho en otros países de la Unión, sobre la regulación en espacios públicos de prendas que cubran totalmente el rostro, pero no desde la motivación ni desde lo que se propone en la iniciativa debatida y atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no empezando a la casa por el tejado", ha señalado.