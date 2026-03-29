La misión de la UE en el mar Rojo recomienda a barcos de EEUU e Israel evitar aguas de Yemen por ataques hutíes

Archivo - Buques de Italia y España durante una serie operaciones conjuntas para aumentar la plena interoperabilidad de los activos (archivo) - EUNAVFOR - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La misión naval de la UE en el mar Rojo, Aspides, ha emitido una recomendación dirigida a los buques vinculados a Estados Unidos o Israel en la que les insta a evitar el mar Rojo y el golfo de Adén ante el riesgo de ataques de los hutíes yemeníes en apoyo a Irán.

"Recomendamos a los buques mercantes vinculados a Israel o Estados Unidos que eviten el paso por el mar Rojo y el golfo de Adén hasta que la amenaza sea menor. Otros buques pueden seguir remitiendo sus solicitudes de apoyo al MSCIO", el Centro de Seguridad Marítima para el Océano Índico, ha indicado Aspides en un comunicado.

La misión europea advierte de "un incremento significativo del nivel de alerta" tras el lanzamiento este sábado de proyectiles hutíes desde Yemen hacia Israel y después de que los propios hutíes advirtieran de que podrían reanudar los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Bab el Mandeb que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén.

Aspides ha informado de un refuerzo de las medidas de protección y por tanto de la "dedicación de más recursos militares". "Como los recursos militares no se han aumentado aún, la consecuencia será un mayor tiempo de espera para los barcos que soliciten protección", ha argumentado.

Asimismo, la misión europea recomienda "evitar en todo momento la entrada en las aguas territoriales yemeníes". "Siempre que sea posible se debe navegar más cerca de la costa africana para reducir la exposición a amenazas potenciales", indica Aspides, que pide "mantener comunicación constante con el MSCIO y el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Igualmente pide realizar una "evaluación específica del riesgo" teniendo en cuenta la "vinculación directa o indirecta entre el buque, su propietario o su cargamento con los países mencionados".

"El lanzamiento de misiles contra Israel es el primer paso. El segundo podría ser la reanudación de los ataques contra buques mercantes que se sitúen al alcance de las armas hutíes", ha advertido Aspides. "En esta fase consideramos que la capacidad militar de los hutíes se mantiene intacta y es sustancial (...). El apoyo de los hutíes a la República Islámica de Irán se ha materializado de nuevo", ha remachado la misión europea.

La misión Aspides, creada a principios de 2024 tras la ola de ataques de los rebeldes hutíes contra el tráfico comercial por el mar Rojo, tiene como objetivo contribuir "a la protección de la libertad de navegación y a la salvaguarda de la seguridad marítima, especialmente para los buques mercantes y comerciales", según su página web.