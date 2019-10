Mitsotakis dice que ningún país europeo de zona Schengen debería negarse al reparto de migrantes y refugiados

Publicado 27/09/2019 19:16:32 CET

Subraya que la solidaridad "no es una calle de un solo sentido" y pide a la UE nuevas normas de asilo para todos los países

NUEVA YORK, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, ha defendido este viernes ante Naciones Unidas que ningún país europeo que forme parte del espacio sin fronteras Schengen debería negarse a las cuotas de reparto de migrantes y refugiados que llegan a Europa.

"Ningún país europeo puede ser miembro de la zona Schengen y beneficiarse del libre movimiento de personas y, al mismo tiempo, negarse a participar en los acuerdos de reparto de la carga relacionados con la crisis migratoria", ha subrayado Mitsotakis, en su primer discurso como jefe del Gobierno griego ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. "La solidaridad no es una calle de un solo sentido", ha añadido.

Mitsotakis ha dicho que Grecia sigue afrontando "los mayores flujos de refugiados y migrantes" con destino a Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha destacado que es uno de los cuatro países de la Unión Europea en cifra de solicitudes de asilo y con una de las mayores ratios de solicitantes de asilo per cápita.

"A pesar de la desproporcionada carga y la tremenda presión resultante en nuestros sistemas de recepción y asilo, hemos logrado salvar miles de vida en el mar", ha señalado el jefe del Gobierno heleno.

Tras destacar los "enormes esfuerzos y recursos" que Grecia dedica a acoger refugiados y migrantes "de una forma decente y humana, respetando los Derechos Humanos y la dignidad humana" de los que llegan, Mitsotakis ha alertado de que su país "está llegando a los límites de sus capacidades para afrontar este problema".

"Los países de entrada no pueden y no deberían soportar la carga de la presión migratoria por sí solos", ha subrayado. El primer ministro griego ha hecho hincapié en que la gestión de la llegada de refugiados y migrantes es "un desafío europeo" que requiere un enfoque integral y soluciones amplias "basadas en el reparto de responsabilidad y no en agendas xenófobas".

"Grecia no puede soportar sola la carga de los movimientos masivos de personas que huyen de las guerras y la opresión o simplemente porque buscan un futuro mejor", ha señalado, antes de dejar claro que los migrantes llegan primero a Grecia pero tienen otro "destino final" en Europa.

Mitsotakis ha dicho que los "apuros" de los refugiados y migrantes no pueden ser convertidos en "un arma" al servicio de "objetivos políticos" y ha reclamado que se respeten el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para devolver a los que entran de manera ilegal.

"Turquía tiene que hacer mucho más para cumplir su parte de la carga. El reciente incremento drástico en el número de migrantes que cruzan el mar Egeo es inaceptable", ha advertido. Mitsotakis ha señalado que a Europa le corresponde "seguir apoyando financieramente a Turquía y, por consiguiente, reconociendo a los millones de refugiados" que viven actualmente en suelo turco.

Por último, ha recalcado que la Unión Europea "tiene que moverse rápido para adoptar unas nuevas normas comunes para solicitantes de asilo que se apliquen "en todos los países" comunitarios.