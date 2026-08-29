Modi busca impulsar la "visión" de India contra el terrorismo en la cumbre de líderes de la OCS

Archivo - El primer ministro de India, Narendra Modi - Europa Press/Contacto/Ravi Batra - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha declarado este sábado antes de una gira oficial por Uzbekistán y Kirguistán que buscará impulsar la "visión" de su país en seguridad y conectividad para lograr una región "libre de terrorismo" en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Con el objetivo de reforzar los lazos estratégicos en Asia Central y promover la "visión india" en el seno de la OCS, centrada en la seguridad, la conectividad y las oportunidades económicas, Modi ha asegurado que impulsará la "búsqueda compartida de paz, estabilidad y prosperidad que constituye la base de la relación de la India con el mundo".

"Deseo impulsar nuestra visión para la región y trabajar con los demás miembros por un territorio libre de la lacra del terrorismo, el separatismo y el extremismo, que continúan amenazando la paz y la estabilidad", ha declarado el mandatario en su comunicado de salida antes de iniciar su viaje de tres días.

Durante la primera etapa de la gira, Modi mantendrá una visita de estado en Tashkent por invitación del presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, para afianzar la cooperación bilateral en comercio, inversión, energía y defensa. Posteriormente, el líder indio se trasladará a Biskek (Kirguistán) para mantener encuentros bilaterales con los líderes de la OCS.

"India ha sido un miembro activo y constructivo de la OCS desde 2017. Espero poder impulsar la visión de India para la región", ha asegurado.

Según han informado las autoridades, en declaraciones recogidas por la cadena india NDTV, el primer ministro intervendrá en la cumbre de la OCS, donde destacará las prioridades de su país en materia de seguridad, conectividad y oportunidades. Modi también mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de la OCS al margen de la cumbre.