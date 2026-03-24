Moldavia declara el estado de emergencia nacional por la crisis energética

Archivo - El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu. - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Moldavia han declarado este martes el estado de emergencia nacional en todo el país y durante un periodo de 60 días debido a la crisis energética, que empeora a medida que se recrudecen los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra las infraestructuras ucranianas.

"La declaración del estado de emergencia permitirá al Gobierno actuar con mayor rapidez: movilizar recursos adicionales, proteger las infraestructuras críticas y, si es necesario, aplicar medidas adicionales para limitar el impacto de la crisis", ha afirmado el primer ministro moldavo, Alexandru Munteanu.

Así, ha explicado que la decisión está "directamente relacionada con los ataques rusos contra las infraestructuras ucranianas, que también tienen consecuencias para Moldavia". En este sentido, ha señalado directamente a los ataques de esta última noche, que han provocado el "corte de la principal línea eléctrica que abastece a Moldavia".

El mandatario ha asegurado que las acciones de Rusia constituyen un "crimen de guerra" y ha hecho hincapié en que Moscú es el "último responsable" de cualquier consecuencias derivada de esta acción, según ha recogido el diario moldavo 'Timpul'.

"Es por ello que se han activado cuatro líneas con Rumanía, pero la situación sigue siendo difícil", ha apuntado, no sin antes recalcar que el estado de emergencia es necesario, a su vez, debido a los últimos acontecimientos registrados en Oriente Próximo, que han provocado un aumento del precio del petróleo a nivel internacional.

El primer ministro anunció que el Centro Nacional de Gestión de Crisis (CNMC), junto con el Ministerio de Energía, está elaborando medidas para "movilizar recursos y coordinar las actividades de las instituciones con el fin de garantizar el suministro energético y el funcionamiento de las infraestructuras críticas".