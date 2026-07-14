Montenegro avanza en su adhesión a la UE tras cerrar más de la mitad de sus capítulos de negociación

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, durante una rueda de prensa en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Montenegro han cerrado este martes dos nuevos capítulos del proceso de adhesión del Estado de los Balcanes al bloque comunitario, consolidándose así como el país más avanzado en la integración a la UE tras haber cerrado provisionalmente 18 de los 33 capítulos necesarios para su futura integración.

En la 28ª reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, celebrada este martes en Bruselas, Podgorica ha clausurado las negociaciones del capítulo 8 de política de competencia y del capítulo 29 sobre unión aduanera, según ha explicado el Consejo de la UE (los Estados) en un comunicado.

Estos dos nuevos capítulos se cierran apenas un mes después de que Montenegro llegara al ecuador de su proceso de adhesión a la Unión Europea. De esta forma, se acerca a su meta de cerrarlos todos antes de final de año y, eventualmente, negociar el tratado de adhesión con la vista puesta en acceder a la Unión Europea en 2028.

"Con 18 capítulos ya cerrados provisionalmente, más de la mitad del proceso, Montenegro sigue siendo el principal candidato en el proceso de adhesión a la UE", ha celebrado en declaraciones remitidas en un comunicado Thomas Byrne, el ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, también ha celebrado el hito durante una rueda de prensa: "Concluiremos las negociaciones de adhesión, y los parlamentos de todos los Estados miembro de la UE, nuestros socios, estarán listos para iniciar el proceso de ratificación del Tratado de Adhesión. Nuestro objetivo es bien conocido: 28 Estados miembro para 2028. Estamos preparados".

Por su parte, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, ha indicado que Podgorica está "en la recta final" de ingreso en la UE y que este año "es realmente crucial". También ha asegurado que la Comisión Europea "se está preparando para Montenegro" y ha animado al país balcánico a "redoblar los esfuerzos" en sus reformas pendientes.

Además de Montenegro, otros países candidatos como Moldavia, Ucrania y Albania celebran este martes en la capital comunitaria sendas conferencias de adhesión con la Unión Europea. Ucrania ha abierto otro grupo de capítulos para su adhesión, el número seis sobre las relaciones exteriores.