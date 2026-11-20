Flávio Bolsonaro. - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha señalado este viernes la fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro como una muestra inequívoca de obstrucción a la Justicia en su caso por blanqueo de dinero y ha votado a favor de mantener las medidas cautelares contra él.

La Primera Sala del Supremo analiza desde este viernes un recurso presentado por la defensa de Bolsonaro para anular las medida cautelares impuestas por el magistrado, entre ellas la entrega del pasaporte y la imposibilidad de relacionarse con otras personas implicadas en este caso de blanqueo y organización criminal.

De Moraes ha explicado que el recurso de la defensa "no presenta argumentos válido alguno para revertir las medidas aplicadas" y ha recordado que el perdedor de estas últimas elecciones "se evadió del territorio nacional, infringiendo su deber de permanecer en el país y entregar su pasaporte".

Todo ello refleja, según el escrito del juez, que el investigado actuó "potencialmente para obstruir las investigaciones en curso, por medio de su huida". Ahora corresponde a los otros cuatro magistrados que conforman la Primera Sala del Supremo emitir sus votos antes del 30 de noviembre.

Flávio Bolsonaro es investigado junto a su socio Willer Tomaz por presuntos delitos de lavador de dinero y organización criminal a través de una de apuestas. En la noche de su derrota electoral el 25 de octubre, ante una petición de la Policía, De Moraes ordena la retención de su pasaporte y le prohíbe salir del país.

Sin embargo, dos días después, Flávio Bolsonaro aterriza junto a su esposa e hijas en un aeropuerto de Miami, tras pasar por territorio argentino primero y hacer escala en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.