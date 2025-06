Morales anuncia una "pausa humanitaria" tras dos semanas de protestas en Bolivia que han dejado seis muertos

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pacto de Unidad de organizaciones cercanas al expresidente boliviano Evo Morales ha emitido este domingo una circular para establecer una "pausa humanitaria" en los bloqueos de carreteras, no así en las demás protestas, que en sus dos semanas acumulan al menos seis muertos y 203 heridos.

Las organizaciones han acusado al Gobierno de provocar una recesión económica y de recurrir a una "represión brutal" del movimiento. "El Gobierno de Luis Arce ha instruido represión militar y policial con armamento nunca antes visto", ha señalado en un documento recogido por el diario boliviano 'El Deber' que también pide "la liberación de presos políticos".

Por su parte, el Ejecutivo ha tildado al Pacto como un "gobierno criminal", principalmente después de las dos últimas semanas, en las que cuatro policías y dos civiles han muerto en operativos de desbloqueo ejecutados por policías y militares en Potosí, en Cochabamba y en Llallagua.

A este respecto, la ministra de Salud, María Renée Castro, ha informado este domingo de que, hasta la fecha, se registraron 203 heridos, entre efectivos policiales, profesionales sanitarios y civiles.

"Yo le podría decir que esta no es una obra de Shakespeare, esto claramente ha sido un atentado criminal, ni siquiera es una lucha social, no es un tema reivindicativo, ha sido un tema criminal, donde han puesto a personas dinamita para que mueran", ha asegurado Castro ante los medios. "Han golpeado a personas sanitarias, han evitado el rescate de heridos, la llegada de sangre y hasta alimentos a un hospital. Por lo tanto, esta no es una obra de Shakespeare, es un tema netamente criminal", ha añadido.

Las protestas estallaron como respuesta a la negativa de la justicia electoral boliviana a admitir la candidatura de Evo Morales, que se encuentra inhabilitado, para las elecciones presidenciales de agosto.