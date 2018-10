Moscovici advierte a Italia de que su objetivo de déficit parece estar "fuera" de las normas europeas

Publicado 28/09/2018 15:39:01 CET

BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha advertido este viernes al Gobierno italiano de que establecer un objetivo de déficit público del 2,4% para los tres próximos años "parece fuera de las normas" fiscales europeas, aunque también ha afirmado que no desea crear una "crisis" entre Roma y Bruselas.

"Es un presupuesto que hoy parece fuera de las reglas que son comunes", ha dicho en una entrevista concedida a las cadenas francesas 'BFMTV' y 'RMC' en la que también ha señalado que "los contratos y las reglas deben respetarse".

El comisario socialdemócrata ha avisado de que estas normas "tienen un objetivo común en Italia, en Francia y en toda la zona euro", y ha advertido de que "si la deuda pública aumenta, se crea situación inestable para el momento en el que la coyuntura (económica) cambie".

"No tenemos ningún interés en una crisis entre la Comisión Europea e Italia, nadie tiene interés porque Italia es un país importante de la zona euro, pero tampoco tenemos interés en que Italia no respete las reglas, que no reduzca su deuda privada, que sigue siendo explosiva", ha subrayado Moscovici.

El comisario ha avanzado que conversará sobre esta cuestión con el ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria, el próximo lunes o martes en el marco de la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea que tendrá lugar en Luxemburgo.

También ha recordado que las autoridades italianas deben remitir como muy tarde el 15 de octubre un borrador presupuestario, que después será evaluado por el Ejecutivo comunitario. Bruselas podrá aceptar este anteproyecto, pedir que se modifique o directamente rechazarlo.

En este contexto, Moscovici ha señalado que "las sanciones son teóricamente posibles", pero ha añadido a continuación que no es partidario de esta opción y no lo ha sido nunca.