MSF y autoridades médicas de Gaza se enzarzan en una disputa sobre la seguridad del gran hospital de Nasser

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras (MSF) ha reducido sus operaciones en el hospital de Nasser, el más grande de la Franja de Gaza, tras denunciar preocupaciones de seguridad por la presencia de hombres armados que el centro médico ha descrito como una fuerza policial para proteger a personal y pacientes al tiempo que ha exigido a la ONG que se retracte de unas afirmaciones que podrían poner en peligro real a los ocupantes del hospital.

En su página web, MSF ha explicado que ha tomado la "difícil decisión de suspender todas las operaciones médicas no críticas en el hospital desde el pasado 20 de enero debido a la preocupación por la gestión de la estructura, la salvaguardia de su neutralidad y las brechas de seguridad" en el centro médico, situado en Jan Yunis, en el sur del enclave.

MSF ha esgrimido que "pacientes y personal de MSF han visto hombres armados, algunos enmascarados, en diferentes zonas del amplio complejo hospitalario" y avisado de "un patrón de intimidación, arrestos arbitrarios de pacientes y una reciente situación de sospecha de tráfico de armas".

"MSF expresó formalmente su profunda preocupación a las autoridades competentes y enfatizó la incompatibilidad de tales violaciones con la misión médica", ha explicado la organización humanitaria.

En respuesta, las autoridades del hospital han publicado este domingo un comunicado en el que desmienten todas estas acusaciones "falsas, infundadas y engañosas" sobre "la presencia o el uso de armas o grupos armados en el hospital" que además "don objetivamente incorrectas, irresponsables y representan un grave riesgo para una instalación médica civil protegida".

El comunicado, publicado en las redes sociales del Ministerio de Salud de Gaza, señala que lo que existe es una "policía civil" para "proteger a los pacientes y al personal médico" y en modo alguno "constituye una actividad militar ni el uso del hospital por parte de un grupo armado". Al entender que las declaraciones de MSF violan el principio de neutralidad de la ONG y ponen en peligro la seguridad de los ocupantes del hospital, las autoridades del centro médico exigen a Médicos sin Fronteras que se retracte inmediatamente.

"El Complejo Hospitalario Nasser mantiene su pleno compromiso con el derecho internacional humanitario, la ética médica y la protección de todos los pacientes sin discriminación", termina el comunicado.