MSF condena que Israel no abra una investigación por las muertes de sus trabajadores en ataques en Gaza

Archivo - Un ataque contra un edificio vinculado a Médicos sin Fronteras (MSF) en Jan Yunis, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Naaman Omar - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha condenado este jueves que la Justicia militar israelí haya decidido no abrir una causa por la muerte de sus trabajadores en ataques perpetrados en la Franja de Gaza en 2023 y 2024, instando a que los casos sean revisados por un órgano de investigación imparcial.

"El personal de MSF y sus familiares han muerto. Se conocen sus nombres. Se comunicó su ubicación. Se identificaron sus vehículos. Siempre hemos sostenido que todos los indicios apuntan a una clara responsabilidad del Ejército israelí en los ataques mortales. Y, sin embargo, los responsables de sus muertes se han negado a llevar a cabo cualquier investigación penal", ha lamentado en un comunicado.

La ONG ha instado a que los casos --que involucran múltiples ataques contra un convoy humanitario en ciudad de Gaza en noviembre de 2023, que se saldaron con dos muertos, y otro en febrero de 2024 contra un refugio en Jan Yunis en el que murieron otras dos y seis resultaron heridas-- sean revisados por un "órgano de investigación imparcial" tras "dos años de silencio" desde que presentara su solicitud ante la Justicia israelí.

En este sentido, la ONG ha apuntado que esto deja en evidencia que "no hay perspectivas de que se exijan responsabilidades dentro del sistema jurídico israelí" ni por la muerte de sus trabajadores ni por "el genocidio que Israel sigue cometiendo contra los palestinos".

"La decisión de 'archivar' estos incidentes debe entenderse en su contexto adecuado: en Gaza han sido asesinados decenas de miles de palestinos. Se han destruido centros sanitarios. Se han atacado convoyes humanitarios. Periodistas, personal médico, personal de la ONU y trabajadores humanitarios han sido asesinados en un número sin precedentes en ningún conflicto reciente", ha argüido.

Los 15 miembros del personal sanitario de MSF muertos en el enclave palestino por ataques israelíes desde octubre de 2023 son "solo una fracción de los 1.700 trabajadores sanitarios que han perdido la vida en ese periodo" en un contexto de ataques constantes contra "civiles" que se llevan a cabo "con impunidad", según la ONG.

"MSF reafirma lo que ha venido afirmando desde el inicio de esta violencia: no existe ningún objetivo militar que justifique el sacrificio masivo de civiles. Y no hay ninguna revisión militar interna que pueda sustituir a una rendición de cuentas genuina, independiente e imparcial", ha indicado.

La ONG ha afirmado además que no permitirá que las muertes en Gaza de sus compañeros, trabajadores humanitarios o civiles "quedan archivadas como inevitabilidades procesales". "Merecíais protección. Merecéis justicia", ha zanjado.