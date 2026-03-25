MSF denuncia que los libaneses "se quedan sin atención médica" ante el recrudecimiento de los ataques de Israel

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este miércoles que la población de Líbano "se queda sin atención médica" ante el recrudecimiento de los ataques perpetrados por Israel en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán y en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Los datos de la organización apuntan a que se han producido al menos 63 ataques contra centros sanitarios, lo que ha resultado en unos 40 trabajadores sanitarios asesinados y otros 91 heridos. Al menos cinco hospitales han tenido que evacuar sus instalaciones y otros 54 centros de atención primaria han tenido que cerrar.

"Cuatro semanas después del inicio de la última escalada de hostilidades en el Líbano, los bombardeos israelíes y el consiguiente desplazamiento forzado de población están afectando gravemente a la vida de gran parte de sus habitantes y dificultando su acceso a los servicios esenciales", ha lamentado MSF en un comunicado en el que ha exigido la "protección de la población civil y dar garantías de seguridad al personal médico y las estructuras sanitarias".

Asimismo, ha pedido el fin de "todas aquellas medidas que están causando el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que no saben si podrán regresar algún día a sus casas".

Desde el 2 de marzo, la población civil se enfrenta a "condiciones cada vez más precarias debido a la escalada de ataques por parte de las fuerzas israelíes". Según el Ministerio de Salud de Líbano, entre el 2 y el 24 de marzo fueron asesinadas 1.072 personas, de las cuales más del 12% eran niños y niñas.

"La combinación de los ataques terrestres y de los constantes bombardeos aéreos dirigidos contra infraestructuras civiles, como los puentes en el sur de Líbano, están aislando a las grandes ciudades y a numerosos pueblos al sur del río Litani, así como a los residentes que aún viven allí, del resto del país", recoge el texto.

"Nos preocupa la seguridad de los civiles que no han abandonado estas zonas, ya sea por decisión propia o por falta de medios", ha declarado Tejshri Shah, director general de MSF, durante su visita al Líbano. "Exigimos la protección de los civiles y garantías de seguridad permanentes para el personal y las estructuras sanitarias, para que la población pueda seguir accediendo a la atención médica y otros servicios esenciales", ha aclarado.

UNO DE CADA CINCO LIBANESES SE HA DESPLAZADO

Desde MSF han alertado, además, de que las órdenes de evacuación "abarcan el 14% del territorio libanés y han provocado el desplazamiento de uno de cada cinco habitantes del país". "Incluso en zonas fuera de las áreas designadas como zonas de evacuación, incluyendo partes de Beirut y el sur del país, la población vive bajo la amenaza constante de ataques aéreos y con drones", ha lamentado.

"El personal del hospital de Nabatiye, que decidió seguir trabajando allí, no tiene más remedio que refugiarse dentro del edificio, evitando los desplazamientos en coche y buscando un lugar seguro", ha explicado la coordinadora médica de MSF, Luna Hammad, tras su visita al Hospital Gubernamental de Nabatiye, uno de los que más heridos está recibiendo actualmente.

Asimismo, ha expresado que estos médicos llevan semanas "soportando esta situación, con poco descanso y ante el peso de una presión y un miedo constantes", mientras que "los hospitales siguen recibiendo grandes cantidades de heridos".

AMENAZA DE INCENDIO

Muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante la amenaza de incendios, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias, y ahora viven en refugios colectivos o en asentamientos temporales con privacidad limitada y servicios básicos restringidos, según informa MSF.

Por ello, la ONG ha intensificado su asistencia médica y humanitaria. "Desde el 2 de marzo, sus equipos han proporcionado más de 6.826 consultas médicas, incluidas más de 1.298 consultas sobre salud sexual y reproductiva. Hasta la fecha, MSF ha distribuido 10.853 mantas y 9.315 colchones para ayudar a paliar las precarias condiciones de vida de la población", ha recalcado.

"Simultáneamente, la organización puso en marcha una línea telefónica de ayuda para la salud mental que ofrece apoyo gratuito, remoto y confidencial a las personas abrumadas por la situación actual, brindándoles un espacio seguro para hablar con psicólogos de MSF y acceder a primeros auxilios psicológicos y orientación sobre los servicios disponibles", ha zanjado.