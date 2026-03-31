MSF denuncia que la violencia sexual es una "característica definitoria" en el último año de la guerra en Sudán

Archivo - Imagen de archivo de mujeres sudaneses refugiadas. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Frontera (MSF) ha denunciado que la violencia sexual ha sido en el último año una "característica definitoria" de la guerra en Sudán, en la que mujeres y niñas se han convertido en víctimas sistemáticas de los grupos armados, de las cuales cerca de 3.900 de ellas han buscado apoyo y tratamiento en la ONG.

"Esta guerra se libra a costa de la vida y el bienestar de las mujeres y las niñas", ha denunciado la responsables de temas de salud de MSF, Ruth Kauffman, quien ha alertado de que "el desplazamiento, el colapso de los sistemas de apoyo comunitario, la falta de acceso a la atención médica y las profundas desigualdades de género permiten que estos abusos continúen en todo Sudán".

Entre enero de 2024 y noviembre de 2025, MSF ha atendido a 3.396 supervivientes de violencia sexual que buscaron tratamiento en centros apoyados por MSF en Darfur Norte y Sur, si bien sospecha que esta cifra es "solo una fracción de la verdadera magnitud del problema", ya que muchas no pueden acceder a la atención médica.

Las mujeres y las niñas representaron el 97% de las supervivientes atendidas por MSF, ha señalado la ONG. "La violencia sexual es una característica definitoria de este conflicto, que no se limita al frente de batalla, sino que está presente en todas las comunidades", ha denunciado Kauffman.

MSF ha recopilado en un informe el testimonio de varías víctimas que apuntan hacia las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus milicias aliadas como responsables de esta violencia sexual "generalizada y sistemática".

Así, la ONG recuerda cómo después de que las RSF tomaran El Fasher, capital de Darfur Norte, en octubre de 2025, tuvo que atender a más de 140 supervivientes que huían de hacia Tawila en noviembre. El 94% de ellas fueron atacadas por hombres armados, y muchas denunciaron agresiones en las rutas de escape.

"Los ataques fueron generalizados, a menudo perpetrados por varios agresores delante de sus familias, y se dirigieron deliberadamente contra comunidades no árabes, como forma de humillación y terror, emulando atrocidades anteriores de las RSF, como el desmantelamiento del campo de Zamzam", destaca MSF.

Asimismo, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, MSF identificó a otras 732 mujeres y niñas que habían sido víctimas de estos abusos en los alrededores de Tawila, tanto durante sus desplazamientos como dentro de los campos. La precariedad de las instalaciones, la insalubridad, el hacinamiento, o la falta de rutas seguras han aumentado las probabilidades de ser agredidas.

Las personas con las que ha hablado la ONG han relatado que los ataques no solo se producían durante los combates, sino también en momentos de su vida cotidiana, como acudir al mercado, o trabajar en los campos, o mientras huyen del conflicto.

Así, por ejemplo, en Darfur Sur, a cientos de kilómetros de los combates terrestres, el 34% de las supervivientes fueron agredidas mientras trabajaban en el campo, y el 22% mientras recogían leña, agua o alimentos.

Médicos Sin Fronteras ha cifrado en una de cada cinco las menores de 18 años, incluidas 41 menores de cinco años, que han sobrevivido a estos ataques, en Darfur Sur, en donde casi el 60% de los ataques involucraron a múltiples perpetradores. En Darfur Norte, eran cometidos en un 95% por hombres.