Puente compara Barcelona con el Madrid del "relaxing cup of café con leche" y Sanz le dice que se dedique a los trenes

Una persona graba la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la asistencia de los Reye - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparado el espectáculo que acogió ayer la Sagrada Familia ante la visita del Papa León XIV con los organizados en Madrid llegando a acusar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de ser dignos herederos del "relaxing cup of café con leche" de Ana Botella, lo que ha sido contestado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, que le ha recomendado que se dedique a "que los trenes funcionen".

"Lo que hemos visto estos días es que Barcelona sigue siendo la de las olimpiadas mágicas del 92. Creatividad, buen gusto, precisión. Y Madrid es la del 'relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor'. Almeida y Ayuso, dignos herederos de la Botella", ha escrito Puente en la red social 'X'.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha contestado que con estas palabras el ministro "se califica solo" y que lo que busca es "un minuto de gloria". "Este señor necesita estar permanentemente hostigando y a mí lo que me parece grave es que al final a lo que no se dedica es a lo que se tiene que dedicar, a que los trenes funcionen, a que no haya problemas, a que no fallen el mismo día en el que el Papa llega a Barcelona", ha lanzado al socialista.

La también portavoz municipal ha remarcado que este tuit responde a "las muchas cosas que ocultar" que tienen los socialistas por la "ciénaga de corrupción en la que viven". "Ya sabemos lo que es Óscar Puente, podría calificarlo de muchas maneras, pero le voy a hacer caso al Papa y lo que no vamos a hacer es darle un minuto de gloria a este señor", ha concluido.