MSF lamenta una campaña de desprestigio israelí en su contra pero se compromete a seguir prestando servicios

Archivo - Un centro de salud de MSF en Al Mawasi recibe pacientes heridos y fallecidos que intentaban conseguir alimentos para sus familias en Gaza - NOUR ALSAQQA/MSF - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha manifestado este viernes que prestará servicios en los territorios palestinos ocupados mientras le resulte posible, ante las restricciones impuestas por las autoridades israelíes, en un comunicado en el que ha denunciado "una campaña de desprestigio" y ha pedido "una ampliación masiva de la asistencia vital y un acceso humanitario sin obstáculos" para el enclave, marcado por "la violencia sostenida y a las persistentes restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes".

"En virtud del Derecho Internacional Humanitario, las autoridades israelíes, como potencia ocupante, están obligadas a garantizar la prestación de asistencia humanitaria", ha reclamado MSF, que ha denunciado que las nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo israelí que "exigen a 37 ONG abandonar los territorios palestinos ocupados antes del 1 de marzo" también amenazan "con reducir drásticamente una ayuda que ya es del todo insuficiente".

En este sentido, la directora de la organización en España, Raquel Ayora, ha asegurado que "MSF está trabajando para mantener los servicios para los pacientes" en el enclave, pero ha destacado que "las necesidades son inmensas y las restricciones drásticas tienen consecuencias mortales". "Cientos de miles de pacientes necesitan tratamiento y atención de salud mental y decenas de miles requieren seguimiento médico, quirúrgico y psicológico a largo plazo", ha explicado.

De este modo, la ONG ha lamentado que, pese al plan de paz impulsado por Estados Unidos, el Gobierno israelí continúa "restringiendo gravemente, e incluso negando, el acceso al agua, la vivienda y la atención médica", mientras que "la violencia sigue causando muertos y heridos entre la población palestina a diario".

Asimismo, Médicos Sin Fronteras también ha querido poner el foco en Cisjordania, donde "las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando" en un contexto marcado por la violencia, desplazamientos forzados, ataques de colonos israelíes y demoliciones de viviendas, entre otros factores.

Por ello, la organización ha lamentado que la retirada de su registro ante las autoridades israelíes "ya está afectando a la atención" que puede prestar, agravando la presión sobre "un sistema sanitario devastado (..) y limitado por las restricciones persistentes sobre equipos y suministros médicos esenciales".

"Desde principios de enero, las autoridades israelíes han impedido a MSF introducir personal internacional y suministros a los Territorios Palestinos Ocupados. Y desde este domingo 1 de marzo, todo el personal internacional de MSF deberá haber abandonado ya el territorio", ha denunciado la ONG.

Por ello, calificando sus programas como "vitales", esta organización ha apuntado a través de su directora que permanecerá "todo el tiempo que sea posible" y ha hecho "un llamamiento a las autoridades israelíes para que permitan la ayuda humanitaria a gran escala y a la comunidad internacional para que garantice que los palestinos de Gaza y Cisjordania no sean abandonados a su suerte".

La organización ha recordado que lleva trabajando en la región desde 1988, ampliando sus servicios desde la atención médica y mental hasta, recientemente, servicios de agua y saneamiento. "En 2025, MSF atendió a una de cada cinco camas de hospital en Gaza, asistió a uno de cada tres partos", destaca el comunicado.

Ante este trasfondo, la ONG ha criticado que "los nuevos y restrictivos requisitos de registro, utilizados como pretexto para obstaculizar la asistencia, coinciden con una campaña global coordinada de ataques en internet promovida por el Gobierno de Israel contra MSF".

"Constituye una campaña de desprestigio, basada en acusaciones falsas y sin fundamento, que tiene como objetivo desacreditar a MSF, silenciar la voz de la organización y obstaculizar la prestación de asistencia sanitaria", ha aseverado Ayora, antes de concluir que, "en un contexto en el que se prohíbe el acceso a los periodistas internacionales y se asesina a periodistas palestinos, reducir aún más el acceso de las ONG supone eliminar a más testigos de la violencia y sus prolongados efectos sobre la población".