MSF pide a la UE aumentar de forma "significativa" la acogida de pacientes evacuados desde Gaza

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el centro de Gaza. - Mohammed M Skaik/JNA via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido este jueves a los países de la Unión Europea aumentar de forma "significativa" la acogida de pacientes evacuados desde la Franja de Gaza y ha alertado de que las cifras apuntan a que más de 1.400 han muerto a la espera de salir del enclave palestino.

"Es probable que esta cifra esté muy por debajo de la realidad, ya que muchos casos siguen sin estar documentados", ha lamentado la organización en un comunicado en el que ha advertido de que los Estados mimebros han acogido únicamente al 2% de todos los evacuados en lo que va de año.

"El hecho de que los países europeos acojan a tan pocos pacientes reduce en gran medida las posibilidades de que muchos pacientes que lo necesitan desesperadamente reciban atención a tiempo. Sin una atención oportuna, muchos de estos pacientes no sobrevivirán", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que la urgencia de las evacuaciones médicas desde Gaza se ha incrementado "drásticamente" a causa de las necesidades sanitarias acumuladas y generadas "por el genocidio" del pueblo palestino. "Esto incluye un gran número de pacientes con lesiones relacionadas con la guerra que aún no han sido atendidos, así como personas con enfermedades crónicas y otras afecciones potencialmente mortales, como el cáncer", ha añadido.

Estas enfermedades "han quedado sin tratar debido a las prolongadas interrupciones de los servicios sanitarios y el continuo impacto de la violencia actual". "Al mismo tiempo, el deterioro de las condiciones de vida --incluidos los desplazamientos forzados generalizados, la falta de refugios adecuados, el acceso limitado a alimentos y agua potable, y el colapso casi total de los sistemas de saneamiento-- ha generado riesgos sanitarios adicionales y ha aumentado las necesidades médicas entre la población palestina", ha sostenido.

"Estas necesidades crecientes no pueden ser cubiertas por un sistema sanitario prácticamente aniquilado por las fuerzas israelíes y que no tiene capacidad para proporcionar el nivel de atención necesario. Con gran parte de la infraestructura sanitaria de Gaza destruida, una grave escasez de suministros médicos esenciales y vías limitadas para que los pacientes accedan a tratamiento fuera de la Franja, la brecha entre las necesidades y los servicios disponibles sigue ampliándose", recoge el texto.

Desde enero de 2026, las autoridades israelíes han impedido a Médicos Sin Fronteras (MSF) introducir suministros y personal internacional en Palestina. Las reservas de medicamentos, equipo médico y aceite de motor --esencial para los generadores que, entre otras cosas, mantienen con vida a los bebés-- se encuentran en niveles críticamente bajos, ha sostenido la ONG.

EL RETRASO EN LAS EVACUACIONES

Las evacuaciones médicas desde Gaza siguen viéndose obstaculizadas por las barreras administrativas impuestas por las autoridades israelíes, tal y como ha denunciado MSF, que ha indicado que el número de personas que pueden salir de la Franja sigue siendo una "gota en el océano" en comparación con las necesidades existentes y la escalada bélica regional.

En abril, 18.500 pacientes en estado crítico, entre ellos 4.000 niños, seguían necesitando una evacuación urgente desde Gaza, según datos de la OMS, que estimaba que, al ritmo actual de las evacuaciones, llevaría una década resolver este retraso acumulado. Sus vidas corren un grave peligro, ya que servicios especializados, como oncología, cirugía reconstructiva o neurocirugía, así como atención traumatológica avanzada, siguen sin estar disponibles en su mayor parte en la Franja.