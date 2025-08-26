MSF suspende la distribución de agua potable tras un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en Gaza

Archivo - Bandera con el logo de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) - MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) - Archivo

La ONG remarca que "nadie debería tener que arriesgar su vida por conseguir agua"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este martes que ha suspendido la distribución de agua potable después de que este fin de semana se produjera un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en el sur de la Franja de Gaza, y ha remarcado que "nadie debería tener que arriesgar su vida por conseguir agua".

"No podemos aceptar el riesgo de que nuestros puntos de distribución de agua en camiones se conviertan en lugares de masacre. Debido a este violento incidente, se suspendió inmediatamente la distribución de agua para proteger al personal y a las comunidades, lo que ha reducido aún más su ya limitada disponibilidad", ha declarado la responsable de proyectos de la ONG en los territorios palestinos ocupados, Helen Ottens-Paterson.

Así, ha denunciado que "este incidente se produce solo dos días después" de que MSF publicara un vídeo "en el que se ponía de relieve cómo se está privando deliberadamente de agua a la población de Gaza". "Se está impidiendo a la gente acceder al agua. Esta vez casi les cuesta la vida", ha destacado, exigiendo a "todas las partes implicadas en el conflicto" que faciliten "las condiciones de seguridad necesarias para distribuir agua".

"Hemos denunciado en repetidas ocasiones este desprecio generalizado por toda vida humana en Gaza y por todas las necesidades básicas, como el agua, necesarias para mantener la vida humana", ha sostenido Ottens-Paterson, que ha hecho hincapié en que el camión estaba "claramente identificado con el logotipo de MSF y era reconocible como vehículo humanitario".

MSF ha recordado que, al igual que con los alimentos, el combustible y los suministros médicos, las autoridades israelíes están restringiendo el acceso al agua "hasta niveles fatales", si bien "ahora se están creando condiciones que ponen en peligro la vida de las personas que intentan acceder a la pequeña cantidad de agua autorizada por las autoridades israelíes en la Franja, agua que es esencial para la supervivencia".

Ottens-Paterson ha explicado que el sábado "se produjo un intenso tiroteo mientras varias personas, entre ellas niños, se concentraban alrededor" de uno de los puntos de distribución de agua de MSF en Jan Yunis. "A causa del caos del momento, no quedó claro de dónde procedían los intensos y sucesivos disparos", ha señalado.

No obstante, ha indicado que una niña recibió un disparo en las costillas y fue evacuada en ambulancia al hospital Nasser, que fue atacado este lunes por el Ejército israelí, mientras que un hombre recibió un disparo en la mano. "El resto de la gente, incluidos dos miembros de MSF, consiguió refugiarse debajo del camión", ha agregado.

En cuanto al vehículo, el parabrisas, los depósitos de agua y los neumáticos resultaron dañados durante el tiroteo, que se prolongó durante más de 30 minutos. Además, algunas de las tiendas de campaña que se encontraban en las proximidades albergando a personas desplazadas "sufrieron daños por las múltiples ráfagas de balas".