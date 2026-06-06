Muere a los 93 años la ex primera dama de Francia Bernadette Chirac

Archivo - La familia Chirac en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/G.Gaffiot - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ex primera dama de Francia Bernadette Chirac, viuda del expresidente Jacques Chirac, ha muerto este sábado a los 93 años de edad, según han anunciado su familia y el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron.

Chirac "falleció en paz esta noche, rodeada de su familia", según informó su hija en un comunicado recogido por los medios franceses. Cabe recordar que ha sido la única primera dama que ocupó un cargo político a su propio nombre, el de consejera general de Corrèze, departamento en el que fue elegida ininterrumpidamente desde 1979 hasta 2015.

Macron ha recordado a Chirac como parte indisociable de la historia del país junto a su marido, uno de los presidentes más recordados del país, así como su labor humanitaria como presidenta de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, para los cuidados de niños y ancianos hospitalizados.

"Bernadette Chirac ha cambiado tantas vidas con discreción y empeño. Nos deja una dama de gran corazón", ha manifestado Macron.