Muere un activista tibetano tras inmolarse a lo bonzo frente a la sede de la ONU en Nueva York, EEUU

Archivo - Sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimin Kim - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un activista tibetano ha fallecido después de inmolarse a lo bonzo frente a la sede de Naciones Unidas en la ciudad estadounidense Nueva York, según han confirmado las autoridades, en lo que un medio tibetano vincula con una protesta en favor de la independencia de esta región china.

Un portavoz de la Policía de Nueva York ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que los agentes hallaron al hombre "con graves quemaduras en todo el cuerpo" tras desplazarse a la zona entre la calle 42 y Primera Avenida después e recibir una llamada de emergencia en torno a las 18.30 horas (hora local) del jueves.

El hombre, de 52 años, recibió primeros auxilios antes de ser trasladado de emergencia "en estado crítico" al hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento. "La investigación está activa y en marcha en estos momentos", ha indicado el portavoz, que ha reseñado que la identidad del fallecido no será publicada hasta que su familia no sea notificada.

Horas antes, Voice of Tibet, un medio de comunicación de tibetanos en el exilio, ha publicado el vídeo de la inmolación del hombre, identificado como Loga Rangzen, al tiempo que ha afirmado que se quemó a lo bonzo frente a la sede de la ONU "tras publicar un llamamiento por la independencia y la unidad tibetana".

La inmolación ha tenido lugar después de la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, en medio de críticas contra Pekín por suponer un intento de asimilar a las minorías del gigante asiático, algo que ha sido rechazado por Pekín.

En este sentido, Sarah Brooks, directora regional adjunta de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, afirmó el jueves que "las obligaciones de las autoridades chinas en materia de Derechos Humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley".

"En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han", explicó, según un comunicado publicado por la ONG.

"En este contexto, 'unidad' no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad", dijo, antes de agregar que "esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han".

Las autoridades centrales de China se hicieron con el control efectivo de la región de Tíbet en 1950, tras varias décadas en las que la zona contó con una independencia 'de facto', un hecho que se materializó con la firma por parte del Dalai Lama del Acuerdo de los Diecisiete Puntos, si bien el líder espiritual tibetano lo repudió años después afirmando que estampó su rúbrica bajo coacción.