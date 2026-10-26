Muere el actor estadounidense Walter Koenig, conocido por su personaje de Chekov en 'Star Trek'

Muere Walter Koenig, Chekov en la serie original de Star Trek, a los 90 años - PARAMOUNT

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Walter Koenig, conocido por su papel del navegante Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek', ha muerto a los 90 años de edad en California.

Koenig ha muerto el pasado domingo "por su avanzada edad en Hollywood Norte", según ha explicado su agente, Zachery McGinnis, en un correo electrónico remitido a medios estadounidenses.

El personaje de Chekov fue introducido en 1967 en la segunda temporada de la serie original creada por Gene Roddenberry y su origen y acento ruso era toda una novedad en la televisión estadounidense, influida por la Guerra Fría.

Koenig, de origen lituano, nació en Chicago y estudió arte dramátcio en la escuela Neighborhood Playhouse de Nueva York junto a actores como James Caan o Christopher Lloyd.