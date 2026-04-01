Muere un bangladeshí en EAU tras la caída de metralla de un dron interceptado

Archivo - Estela de un misil en el cielo de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Wen Xinnian - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano bangladesí ha muerto este miércoles en una zona rural de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con motivo de la caída de restos de un dron interceptado, en el marco de las operaciones de defensa aérea ante las represalias iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Según ha informado la agencia de noticias emiratí WAM, las autoridades han acudido al lugar de los hechos, una granja de la zona de Al Rifá, donde la caída de metralla de un dron interceptado provocó la muerte del ciudadano bangladesí.

Emiratos ha tenido que hacer frente, como sus vecinos y socios del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a reiterados bombardeos iraníes contra bases, instalaciones e intereses de Estados Unidos situados en su territorio, una de las medidas de represalia tomadas por Irán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Los drones, como ha ocurrido en este caso, son los proyectiles más frecuentes: el Ministerio de Defensa emiratí cifró en 36 los interceptados en la víspera. Sin embargo, el Ejército iraní también ha empleado misiles de crucero y balísticos, cuyas intercepciones en EAU se cuentan, en este último caso, por centenares desde el inicio de la campaña militar.