Muere un ciudadano argentino y otros 41 extranjeros están afectados por el accidente ferroviario de Toledo

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un ciudadano argentino ha muerto y otros 41 extranjeros se encuentran afectados de distinta gravedad por el accidente ferroviario sucedido en Urda (Toledo) este miércoles que deja al menos 69 fallecidos.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea hay un total de 42 extranjeros afectados de 7 nacionalidades distintas, entre los que hay un fallecido.

Otros siete pasajeros extranjeros se encuentran heridos, y 24 en situación desconocida, con diez que habrían resultado ilesos del siniestro. Fuentes de Exteriores detallan que el Ministerio está en comunicación permanente con las embajadas afectadas.

El fallecido es de nacionalidad argentina, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Argentina, que ha informado de que otro nacional continúa en "paradero desconocido" y otros, sin especificar cifras, resultaron heridos. Ante la situación, la Embajada argentina en Madrid y los Consulados argentinos en España están brindando asistencia y mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados.

PASAJEROS SURCOREANOS Y JAPONESES

Asimismo, los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos.

La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.

TRES ITALIANOS Y UN MEXICANO DESAPARECIDOS

También las autoridades italianas han señalado que tres nacionales figuran como desaparecidas de un total de nueve italianos que viajaban a bordo de los trenes y que son residentes en España. Un total de cinco han resultado ilesos y se encuentran en buen estado, mientras que otro está herido y se encuentra ingresado en un hospital.

Del mismo modo, la Embajada de Filipinas en España ha informado de que hay un nacional herido de carácter leve que fue trasladado este miércoles al hospital. Asimismo, el Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve.