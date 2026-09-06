Muere en Crimea el director de un fondo prorruso en un ataque atribuido a Ucrania

Archivo - Bandera rusa - Europa Press/Contacto/Alexander Melekhov

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo del fondo ruso 'Frente Popular: Todo por la Victoria', Anatoli Chernishov, ha muerto tras resultar herido en una explosión en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en un incidente que la organización ha atribuido a un ataque de las Fuerzas Armadas de ucrania, según ha informado este sábado el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Chernishov, de 58 años, habría resultado herido cerca de la localidad de Skvortsovo, en el distrito de Simferopol, durante lo que el fondo ha descrito como "un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania", de acuerdo con un comunicado difundido la víspera por la propia organización en redes sociales.

La nota relata que el responsable de la organización fue trasladado a un hospital para recibir atención médica tras la agresión, aunque finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

La organización ha asegurado además que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió a Chernishov de manera póstuma la Orden del Valor, si bien esta información no ha podido verificarse de forma independiente.

'Frente Popular: Todo por la Victoria' es una iniciativa vinculada al Kremlin que canaliza donaciones destinadas a apoyar a las tropas rusas desplegadas en Ucrania. Entre el material financiado figuran drones, sistemas de guerra electrónica, vehículos, equipos de comunicaciones y otros suministros militares, según ha detallado el mismo medio.

El fondo está integrado en el Frente Popular, un movimiento público de ámbito nacional impulsado por Putin en 2011. El propio mandatario ruso afirmó en julio que las aportaciones realizadas por ciudadanos a través de esta organización habían alcanzado cerca de 70.000 millones de rublos (unos 808 millones de dólares) para respaldar el esfuerzo bélico ruso.