Muere un dirigente del brazo armado de Hamás en Cisjordania en un ataque de Israel en el norte de Gaza

Un misil se dirige al campo de desplazados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este miércoles la muerte de uno de sus dirigentes en Cisjordania, a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel al oeste de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza.

Se trata de Farah Ahmed Abdel Majid Hamed, miembro del Consejo Militar de las Brigadas Ezzedín al Qassam en Cisjordania, según ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias palestina Sanad.

El fallecido, conocido como Abú Hamed, formaba parte del brazo armado de Hamás en Silwad, un municipio al noroeste de la ciudad cisjordana de Ramala, y había llegado a la Franja de Gaza en el marco de un intercambio de presos con Israel en 2011, tras pasar ocho años en una cárcel de este país.

Fue detenido en 2003 tras llevar a cabo varios ataques en Cisjordania tres años antes durante la Segunda Intifada que se saldaron con la muerte de seis israelíes, algunos de ellos militares, y varios heridos.