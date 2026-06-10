Muere de un "disparo accidental" un militar francés que participaba en una misión de apoyo al Ejército libanés

Archivo - Grupo de militares franceses en un campamento de la FINUL en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Bilal Tarabey / Le Pictorium

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército francés ha anunciado este miércoles la muerte de un militar de 21 años a causa de un "disparo accidental" mientras participaba en una misión de apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Pierre Schill, ha confirmado en sus redes sociales que el soldado "de primera clase" Florian Gillet ha fallecido durante la jornada tras ser "alcanzado por un disparo accidental durante los preparativos de un ejercicio de entrenamiento" en apoyo a las tropas libanesas y ha trasladado el pésame a sus familiares, amigos y compañeros del Ejército francés.

Gillet se encontraba en Líbano desde hacía tan solo diez días y colaboraba con el Ejército libanés "en calidad de ayudante de instructor de combate de infantería". En particular, había sido desplegado "en el destacamento de colaboración militar operativa (de Saliyé", un municipio ubicado cerca de la ciudad de Sidón y a unos 45 kilómetros de la capital libanesa, Beirut, según ha indicado por su parte el Ejército de Tierra francés.