Muere en EEUU un hombre venezolano bajo custodia del ICE al ser trasladado cuatro días después de su detención

Archivo - Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras la verja metálica de un centro de detención de inmigrantes - Europa Press/Contacto/Derek French - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado la muerte de un hombre venezolano mientras era trasladado entre centros de detención del órgano parapolicial de inmigración en el estado de Georgia apenas cuatro días después de su arresto.

"Jesús Manuel Arenas-Silva, un extranjero ilegal venezolano de 45 años, falleció bajo custodia del ICE el 13 de julio mientras era trasladado de un centro de detención a otro en Georgia", ha admitido el cuerpo en un comunicado en el que ha precisado que el desplazamiento "en autobús" era "desde el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla al Centro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray en Folkston", localidades situadas a unos 160 kilómetros de distancia.

Según la nota emitida, los agentes federales lo hallaron inconsciente a las 7.46 (hora local), cuando "solicitaron asistencia médica e iniciaron maniobras de reanimación". Sin embargo, "los servicios de emergencia médica acudieron y trasladaron a Arenas-Silva al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8.31 (también hora local)", recoge el documento, que apunta como posible causa del fallecimiento a "un paro cardíaco", si bien "la causa oficial está pendiente de un examen médico adicional".

El ICE ha indicado que detuvo al fallecido apenas cuatro días antes de su muerte, "el 9 de julio, durante una operación de control migratorio en Dallas, Georgia, debido a una orden de deportación pendiente", dictada por un juez de inmigración en Atlanta a finales de abril este mismo año. Llevaba en Estados Unidos desde octubre de 2021, cuando entró a través una zona próxima a Caléxico, California, de manera ilegal.

De cualquier modo, el Servicio ha subrayado que "mientras estuvo bajo custodia, Arenas-Silva recibió atención médica y fue examinado por profesionales de la salud", reafirmando su compromiso con "garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos" donde se proporcione "atención médica integral", ante las denuncias y protestas por un balance de muertes bajo su custodia que asciende a 22 víctimas en lo que va de 2026, cifra separada de las cinco muertes a tiros ocasionadas por sus agentes en distintas operaciones.