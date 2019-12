Muere Fabio Vázquez Castaño, fundador de la guerrilla colombiana del ELN

Publicado 11/12/2019 20:52:53 CET

Fabio Vázquez Castaño, fundador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la primera guerrilla de Colombia, murió el martes a los 79 años de edad en Cuba, donde vivía desde que en 1974 fue cesado como jefe del grupo armado, según ha informado la prensa colombiana.

Vásquez Castaño nació en una humilde familia de Quindío marcada por la llamada época de la violencia que sufrió Colombia desde los años 30 a los 60 por los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Su padre fue asesinado a machetazos.

Viajó a Cuba con una beca de estudios y allí se formó en la guerra de guerrillas. En la isla caribeña fundó la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán que más tarde, y ya en suelo colombiano, se transformaría en el ELN.

"A mediados de 1963, me trasladé a San Vicente de Chucurí, con un contacto que es el que me empezó a presentar a algunos campesinos. Hasta que completé un grupo de 20 hombres dispuestos a formar una guerrilla de nuevo tipo, ya no era una lucha de liberales contra conservadores", contó en una entrevista, según recuerda 'El Tiempo'.

Creó el ELN junto a sus hermanos Manuel y Antonio y otro grupo de hombres entre los que destaca el actual líder de la guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', que entonces tenía 14 años.

De acuerdo con la prensa local, comandó el ELN con mano de hierro, lo que le valió el odio de algunos de sus compañeros de armas. En 1974, tras la 'Operación Antori' en la que el Ejército colombiano prácticamente aniquiló al grupo armado, fue juzgado y cesado por la propia guerrilla. Ese mismo año partió a Cuba, donde ha vivido hasta su muerte.

El ELN fue la segunda guerrilla de Colombia hasta la desaparición de las FARC, gracias al acuerdo de paz firmado en 2016. El anterior Gobierno de Juan Manuel Santos intentó el último diálogo de paz con el ELN, que ahora se intenta resucitar.