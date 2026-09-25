Muere el hombre herido en el intento de asesinato de Trump durante un mítin en Pensilvania en 2024

Archivo - El equipo de seguridad de Donald Trump le ayuda a abandonar el lugar del mítin en Butler, Pensilvania, tras un tiroteo durante el acto en julio de 2024 de cara a las presidenciales de noviembre de ese año en EEUU (archivo) - Xin Hua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

James Copenhaver, un hombre que resultó herido durante el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de campaña en Pensilvania en 2024, meses antes de las elecciones presidenciales, murió el jueves, según han confirmado la familia y el propio mandatario.

"Jim Copenhaver, un verdadero patriota estadounidense, ha fallecido. Es una pérdida tremenda", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Hace más de dos años, un tirador loco intentó hace más de dos años en Butler, Pensilvania, silenciar nuestro Movimiento América Primero", ha agregado.

Así, ha reseñado que "Jim y otros muchos patriotas maravillosos que aman el país permanecieron unidos en defensa de los valores compartidos de libertad y justicia". "Tras resultar herido mientras protegía a su familia, Jim mostró una tremenda valentía y siguó luchando, luchando, luchando, y manteniendo un espíritu positivo pese a las inimaginables dificultades", ha apuntado.

"Su legado imborrable de amor y devoción perdurará para siempre. Nuestros corazones y oraciones están con la familia Copenhaver, especialmente con su increíble esposa, Marianne. ¡Que Dios los bendiga a todos!", ha apostillado el inquilino de la Casa Blanca en su mensaje.

La familia de Copenhaver ha indicado que falleció en un hospital a los 76 años y ha agregado que estuvo rodeado de sus seres queridos en el momento de su muerte, según el abogado Joseph Feldman. "La dedicación de James a este gran país fue una parte fundamental de su vida", ha puntualizado en un comunicado, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Copenhaver resultó herido el 13 de julio de 2024, cuando un hombre armado abrió fuego contra Trump, quien fue evacuado del escenario con sangre en el rostro. Corey Comperatore, de 50 años y también asistente al mítin, murió tras recibir uno de los disparos, mientras que Copenhaver fue hospitalizado.

El herido recibió el alta dos semanas más tarde y cerca de un año después declaró a la cadena KDKA-TV, filial de la CNN, que había sufrido heridas en el tríceps y que aún tenía una segunda bala en el cuerpo que le había provocado daños en varios nervios, lo que provoco que necesitara la ayuda de un bastón para poder caminar.

Copenhaver, fallecido en el Hospital West Penn de Allegheny, tuvo que ser sometido a numerosas cirugías, incluida una sección del colon, y quedó con secuelas renales y de otro tipo a causa del tiroteo, en el que una tercera persona, identificada como David Dutch, resultó igualmente herida, si bien de menor levedad.