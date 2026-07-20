Muere un hombre marroquí inmovilizado por la Policía en Bolonia, Italia

Vehículos, agentes y personal de Policía y Emergencias desplegado en el lugar de la muerte de un hombre inmovilizado por agentes en Bolonia, Italia - Europa Press/Contacto/Guido Calamosca

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años y nacionalidad marroquí ha muerto este domingo en la ciudad italiana de Bolonia mientras era inmovilizado por agentes de Policía en una calle próxima a su vivienda y a donde se desplazó una patrulla y una ambulancia porque el fallecido estaba supuestamente agitado.

Abderrahim Fakir pasó sus últimos momentos boca a bajo sobre el asfalto de la vía Svevo mientras dos agentes --y una tercera persona que le agarraba los pies-- lo inmovilizaban, uno de ellos sobre su tronco superior y presionando su cabeza contra el suelo, como muestra un vídeo difundido por la familia de la víctima y recogido por el diario 'la Repubblica'.

Mientras grita, gime y pide auxilio, los agentes le atan las manos por detrás de la espalda mientras varios viandantes y un profesional sanitario observan la situación a escasos metros.

Poco después, el hombre yace en el suelo inmóvil y sin emitir ningún sonido pese a que el policía que le presionaba el cráneo ha cambiado de posición y le está atando los pies.

Acto seguido, los agentes se separan y el sanitario que observaba se pone unos guantes para, junto a otros dos profesionales, voltear a un Abderrahim que ya no reacciona de manera alguna.

"Los agentes intervinieron a petición de ciudadanos que habían denunciado a una persona agresiva", ha declarado la jefatura de Policía de Bolonia en un comunicado recogido por la agencia AdnKronos en el que precisan que "para contener al individuo contaron con la ayuda de otros ciudadanos", señalando daños previos a un vehículo.

Según el cuerpo, los policías desplegados "solicitaron de inmediato la asistencia de los servicios de emergencias médicas", confirmando la "presencia" de los sanitarios durante "las operaciones de contención", tras las que "el individuo falleció". "Las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes que intervinieron, que registraron las operaciones, se pondrán a disposición de las autoridades judiciales de inmediato", agrega la nota.

Por su parte, la hermana del hombre fallecido, Katia Fakir, ha reclamado "justicia". "Solo queremos justicia. Lo mataron a sangre fría. Mataron a mi hermano sin piedad. Quiero que se sepa la verdad sobre mi hermano", ha exclamado en una protesta en propia vía Svevo, el lugar de los hechos, según ha recogido 'la Repubblica'.

LA VICEPRESIDENTA DE LA EUROCÁMARA PIDE "TRANSPARENCIA"

Ante estos hechos, la vicepresidenta del Parlamento Europeo y líder de Spazio Pubblico, Pina Picierno, ha tachado lo sucedido de "sumamente grave", destacando que "en el vídeo se le oye (al fallecido) gritar y pedir ayuda". "Se trata de una secuencia dramática que debe ser esclarecida por completo, sin ambigüedades", ha añadido, destacando que, en un caso como este, "las instituciones tienen el deber de garantizar la máxima transparencia y de esclarecer rigurosamente cada paso y cada responsabilidad".

"Confiamos en la labor de la justicia, la autopsia y el análisis de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, que la Jefatura de Policía ha anunciado que se pondrán a disposición de las autoridades judiciales", ha proseguido, argumentando que "es de interés para todos, empezando por la propia Policía, que se reconstruya la verdad sobre lo sucedido en su totalidad y lo antes posible".

En líneas semejantes, el presidente de la Región, Michele de Pascale, y el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, se han mostrado "profundamente consternados por lo ocurrido" y han expresado sus "condolencias a la familia del fallecido y a toda la comunidad vecinal, que atraviesa momentos de gran dolor y tensión".

"Es fundamental que se esclarezcan todos los hechos", han agregado en una nota recogida por AdnKronos en la que han manifestado su confianza "en la labor de las instituciones competentes para garantizar que cada circunstancia se investigue con la máxima celeridad, rigor y transparencia".