Muere un miembro de un partido opositor kurdo en un ataque de Irán contra el norte de Irak

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos un miembro de un partido opositor kurdo ha muerto este miércoles en un ataque con drones ejecutado por Irán contra una base del Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en medio del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El PAK ha subrayado en un mensaje en sus redes sociales que el fallecido es Yalal Rashidi, alias 'Kawan', muerto "como resultado de un ataque con dronesy artillería por parte del Etado ocupante y terrorista de Teherán".

Así, ha resaltado que Rashidi "sacrificó su vida por la libertad y la independencia del Kurdistán, uniéndose a las filas de los mártires", en el marco de los ataques iraníes contra posiciones de grupos kurdos en el norte de Irak.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.