Muere un militar de Israel en el marco de la ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este jueves la muerte de un segundo militar en el marco de la ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada contra la ciudad de Gaza para intentar tomar el control de la localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de las operaciones desatadas contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha identificado al fallecido como Chalachew Shimon Demalash, de 21 años e integrante del 932º Batallón de la Brigada Nahal. "La familia ha sido informada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comparten el dolor de la familia y seguirán acompañándola", ha afirmado en un breve comunicado para notificar la muerte del soldado.

La investigación preliminar llevada a cabo por el Ejército apunta a que el militar estaba en un puesto de control en un campamento cuando fue alcanzado por el disparo de un francotirador, según ha recogido la emisora pública israelí, Kan, sin que por ahora ningún grupo palestino haya reivindicado la autoría del ataque.

La ofensiva contra la ciudad de Gaza fue lanzada tras días de intensos bombardeos que destruyeron decenas de torres residenciales y otras infraestructuras y provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según denuncian Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.400 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.