Muere el ministro de Defensa de Malí en la ofensiva de yihadistas y tuaregs

Archivo - Militares de Malí en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, ha fallecido en la ofensiva de milicianos yihadistas y tuaregs lanzada el sábado de madrugada en Bamako, la capital, y otras ciudades estratégicas del país.

Tras los rumores sobre la muerte de Camara el Ejército ha confirmado ya este domingo el fallecimiento del ministro en enfrentamientos ocurridos el sábado en Bamako.

"En el intenso enfrentamiento fue herido y trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció", ha explicado un portavoz del Gobierno, Issa Coulibaly, en declaraciones a la televisión pública ORTM. Coulibaly ha explicado que Camara se enfrentó a los atacantes y logró eliminar a varios de ellos antes de ser abatido.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Oumar Diarra, ha confirmado también a ORTM la muerte de Camara en un atentado suicida con un vehículo. La explosión también provocó el derrumbe de edificios cercanos, incluida una mezquita, y causó la muerte de varios fieles.

La situación sigue siendo confusa este domingo, ya que el Movimiento para la Liberación del Azawad (FLA), ha asegurado que su bastión tuareg en la ciudad de Kidal está bajo su control.

Más tarde varios medios han informado de que las fuerzas militares se han retirado desde Kidal hacia Gao y que también los mercenarios rusos del Africa Corps --antes Grupo Wagner-- han negociado su salida de la ciudad.

Mientras, el líder de la junta militar, Assimi Goita, no se ha pronunciado sobre ninguna de estas noticias y se especula con que fue evacuado desde Kati, a las afueras de Bamako, hacia un lugar seguro. Tampoco hay noticias del presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, otra figura clave de la junta militar.