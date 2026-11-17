Archivo - Coches de la policía alemana en Munich. - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press - Archivo

FRANKFURT 17 Nov. (DPA/EP) -

Una niña de 13 años ha fallecido en el estado federado alemán de Baviera tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor trataba de huir de un control policial, según han confirmado este martes las autoridades locales.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Sailauf, cerca de Aschaffenburg, después de que agentes de Policía detectaran en la tarde del lunes un automóvil cuya matrícula figuraba bajo orden de búsqueda. Al darle el alto, el conductor, de 32 años, aceleró e inició una huida haciendo caso omiso a las reiteradas señales de detención de los agentes.

Durante la persecución en el casco urbano de Sailauf, el sospechoso adelantó a otro turismo por la derecha, invadió la acera y colisionó contra ese vehículo antes de empotrarse contra un segundo coche que circulaba por delante, en el que viajaban una mujer y su hijo de seis años, quienes sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar.

Según las primeras pesquisas policiales, en el transcurso de esa maniobra por la acera el vehículo arrolló a la menor de 13 años, cuyo cuerpo salió despedido hacia un seto próximo, donde fue localizado posteriormente por los bomberos durante las tareas de inspección del siniestro sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Tanto el conductor como su acompañante, de 34 años, han sido detenidos y permanecen ingresados en un hospital a causa de las heridas sufridas en el accidente. La Policía ha abierto una investigación por presuntos delitos de homicidio y participación en una carrera ilegal, a la espera de que la Fiscalía decida este martes si solicita su puesta a disposición judicial.