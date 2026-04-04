Muere un niño de cinco años por las fuertes lluvias en Medellín (Colombia)

Archivo - Policía de Colombia (archivo) - Europa Press/Contacto/Juan J. Eraso - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cinco años ha muerto este viernes en la ciudad de Medellín, en Colombia, tras el desbordamiento de una quebrada (arroyo) provocado por las fuertes lluvias que han sorprendido a la localidad en las últimas horas, que han provocado también daños en vehículos y viviendas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha confirmado el fallecimiento del menor a través de un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado "toda" su solidaridad y acompañamiento a su familia "en este doloroso momento".

Gutiérrez ha detallado que equipos del ayuntamiento y de los bomberos se encuentran en la comuna de Manrique, donde ha tenido lugar la tragedia, para brindar apoyo a la familia de la víctima y acompañar a la comunidad afectada.

Las fuertes lluvias registradas este viernes en Medellín han provocado fuertes inundaciones por en el desbordamiento de la quebrada La Máquina. El agua ha corrido por la calles de algunas zonas de la ciudad, arrastrando a su paso coches y mobiliario urbano.

Como consecuencia de la riada, se han registrado también "afectaciones" en varios vehículos y viviendas de la comuna de Manrique, según ha informado Gutierréz. Además, se ha desbordado otra quebrada en la comuna de El Poblado, sin "afectaciones mayores" en este caso.