Muere un palestino de 19 años por disparos de un colono israelí en el centro de Cisjordania

Fuerzas de seguridad y colonos israelíes asaltan una comunidad en Nablús, Cisjordania - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha denunciado este viernes la muerte a tiros de un joven de 19 años a manos de colonos israelíes en una localidad al norte de Ramala, en Cisjordania, y cuyo cuerpo está retenido por las furzas de seguridad de Israel.

Se trata de un palestino identificado como Bahaa Sami Amin al Natsha, residente de Kafr Aqab, que ha sucumbido a las heridas de bala perpetradas por colonos en la ciudad de Kobar, ha indicado la Autoridad General de Asuntos Civiles.

De acuerdo a la Media Luna Roja Palestina, los colonos dispararon con munición real contra varios ciudadanos, mientras que las fuerzas israelíes impidieron que los equipos de ambulancias palestinos accedieran a los heridos para brindarles atención médica.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han aumentado drásticamente desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre finales de 2023 y mediados de este año más de 30 palestinos han muerto por disparos de colonos en Cisjordania.