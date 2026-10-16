Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Palestinos en una zona bombardeada el 16 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el hombre, identificado como Mahmud al Madhun, ha muerto a causa del ataque, perpetrado contra el barrio de Sheij Raduán de la ciudad de Gaza, un suceso que se ha saldado con otros cinco heridos de diversa consideración.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado en un breve comunicado la muerte de dos supuestos integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica en bombardeos lanzados el jueves contra el norte y el sur de Gaza.

Así, ha manifestado que uno de los muertos es Muhamad Abdeljaliq Jala, "un comandante del ala militar de Hamás" que habría participado en los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes.

El Ejército de Israel ha señalado que el segundo fallecido es Ahmed Gabrin Taufiq Dalhan, de Yihad Islámica, al tiempo que ha incidido que ambos participaron recientemente en planes contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y "ciudadanos del Estado de Israel", lo que considera "una violación del alto el fuego".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.