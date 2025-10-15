Muere un palestino tras ser agredido por militares de Israel cerca de Jerusalén

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este miércoles a manos del Ejército de Israel en un incidente registrado en la localidad de Al Ram, al norte de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el hombre, de 57 años y cuya identidad no ha trascendido, ha muerto después de que un militar israelí le diera un golpe en la cabeza.

La Media Luna Roja Palestina ha afirmado que ha recibido el cuerpo y lo ha trasladado a un hospital, tal y como han recogido medios palestinos como la agencia de noticias Maan y el diario 'Filastin'.

El incidente habría tenido lugar cerca del puesto de control de Qalandia, donde los equipos de la Media Luna Roja Palestina habrían recibido el cadáver de parte de las fuerzas israelíes, sin que por ahora haya más detalles acerca del incidente, en medio del repunte de las redadas de las fuerzas israelíes y los ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.