Muere un palestino tiroteado por las fuerzas de Israel tras cruzar la barrera de separación en Cisjordania

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel mataron el domingo a un palestino que cruzó la barrera de separación en los alrededores de la ciudad cisjordana de Qalqilia, según han confirmado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad palestino ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el fallecido es Nabil Ahmed Ghanem, residente en Nablús.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el hombre, de 53 años, había cruzado la barrera de camino al trabajo. El cuerpo fue trasladado por militares israelíes a un hospital en Kafar Saba.

Por su parte, el Ejército de Israel ha indicado que "el sospechoso dañó la barrera de seguridad (...) en un intento de cruzar a territorio israelí". "Los soldados abrieron fuego y se identificó un impacto", ha manifestado un portavoz, que no se ha pronunciado sobre si el hombre iba armado, tal y como ha informado 'The Times of Israel'.