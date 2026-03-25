Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa

Archivo - Daños materiales en Odesa, en Ucrania, tras un ataque del Ejército de Rusia (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa (sur), en una noche en la que los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania han interceptado más de 120 drones lanzados por las tropas rusas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que una persona ha fallecido a causa de un ataque contra la ciudad de Izmail que ha destruido una vivienda y causado daños a seis edificios cercanos.

La Fuerza Aérea ucraniana ha resaltado que durante las últimas horas han sido interceptados 121 de los 147 aparatos aéreos no tripulados disparados por Rusia, si bien ha confirmado impactos en 18 ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha advertido.