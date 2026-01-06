Muere una persona en un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver

Archivo - Imagen de un edificio de apartamentos alcanzado por un dron ucraniano que cayó tras ser derribado por los sistemas de defensa rusos en la ciudad rusa de Tver - Europa Press/Contacto/Dmitry Boikov

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas como resultado de un ataque ucraniano con drones que ha provocado un incendio en un edificio de la ciudad rusa de Tver, capital del óblast homónimo y situada al noroeste de Moscú, a orillas del río Volga.

"En Tver, al repeler un ataque con drones, un fragmento ha impactado contra las ventanas de un apartamento en el noveno piso de un edificio", ha indicado el gobernador interino de la región de Tver, Vitaly Korolev, que ha informado de que "una persona ha fallecido".

El dirigente regional, que se ha desplazado a la zona, ha señalado que el impacto ha provocado también un incendio en uno de los apartamentos del edificio, pero, en un mensaje posterior, ha precisado que el fuego ya ha sido totalmente extinguido por parte de los efectivos del Ministerio de Emergencias ruso.

Por contra, ha afirmado que dos personas han tenido que ser hospitalizadas, mientras que el personal de emergencias continúa trabajando en la zona.

El ataque se ha producido en la noche previa a la reunión que mantendrán este martes en París los jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania, en una cita en la que esperan concretar las aportaciones militares de cada país con vistas a dar a Kiev garantías de seguridad en el marco de la guerra con Rusia.