Muere una persona en un nuevo ataque de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Archivo - Ataque de Ucrania en Belgorod (Rusia) - GOBERNACIÓN DE BELGOROD - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este jueves en un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Centro Operativo Regional ha indicado en un comunicado que "una persona ha muerto y cinco han resultado heridas, incluido un adolescente de 16 años, a causa de los ataques terroristas de las Fuerzas Armadas ucranianas", antes de especificar que el fallecido iba en un vehículo alcanzado por un dron en la localida de Bélgorod.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 73 aparatos durante las últimas horas en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Nóvgorod, Tver, Oriol, Leningrado, Rostov y Krasnodar, así como sobre aguas del mar Negro y el mar de Azov y sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.