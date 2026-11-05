Muere un policía en un ataque con arma blanca en la capital de Jordania

Archivo - Dos policías de Jordania en la capital, Amán, en una fotografía de archivo - Mohammad Abu Ghosh / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un miembro de las fuerzas de seguridad de Jordania ha muerto y otro ha resultado herido este jueves en un ataque con arma blanca perpetrado en la capital, Amán, según ha confirmado la Policía, que ha destacado que el sospechoso ha sido detenido y ha tildado lo sucedido de "cobarde acto terrorista".

La Dirección de Seguridad Pública jordana ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el cabo Yauad Alí Jalaf al Salaita ha muerto tras ser atacado "por sorpresa" por un sospechoso no identificado que portaba "un objeto punzante". "Una patrulla intervino de inmediato, enfrentándose al terrorista, logrando controlar la situación y procediendo a su detención",ha dicho.

Así, ha destacado que un segundo agente ha sufrido heridas en el rostro durante las labores de detención y ha resaltado que se encuentra hospitalizados "en estado estable".

La Policía ha destacado además que las pesquisas han permitido determinar que el sospechoso "había planeado" el ataque, sin más detalles por ahora, al tiempo que ha expresado sus condolencias a la familia de Al Salaita, quien "alcanzó el martirio mientras cumplía con su deber de proteger vidas y bienes, y de salvaguardar la seguridad y la estabilidad de la nación".

El incidente ha tenido lugar cerca de dos semanas después de un atentado perpetrado durante un funeral en una iglesia en la provincia de Karak (centro), que se saldó con al menos nueve muertos y alrededor de 40 heridos.