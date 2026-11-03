Muere un policía en un ataque en el sureste de Irán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un policía ha muerto este martes en un ataque perpetrado por personas no identificadas en el condado iraní de Saravan, situado en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La Policía provincial ha indicado que el hombre, identificado como Hojat Vafakardé, ha sido tiroteado cuando salía de su casa, antes de destacar que los sospechosos serían integrantes de un grupo "afiliado a Estados Unidos y el régimen israelí", al que no identifica por nombre.

Asimismo, las fuerzas de seguridad iraníes mataron el lunes a un supuesto miembro del grupo extremista suní Jaish al Adl en un enfrentamiento en esta misma provincia, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Jaish al Adl fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.

Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.