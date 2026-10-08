Muere un policía en un ataque "terrorista" en en un puesto de control en la ciudad iraní de Zahedán

Archivo - Bandera de Irán - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Policía ha fallecido este jueves en un ataque a un puesto de control de la unidad especial Nasrabad, en la ciudad de Zahedán, capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país, en el transcurso de una misión vigilancia.

El agente, identificado como Wahid Anayat, realizaba labores de vigilancia en una carretera de la mencionada ciudad cuando un grupo de individuos armados ha abierto fuego contra la patrulla de la que formaba parte, han informado medios iraníes.

En respuesta, efectivos de la fuerza especial Nasrabad han disparado contra los atacantes, hiriendo a varios de ellos, antes de que huyeran del lugar del incidente. Según los mismos medios, los responsables del ataque han sido identificados y la Policía ha iniciado ya operaciones de búsqueda y arresto de autores del crimen.

Este episodio tiene lugar en un contexto de constantes ataques violentos en la provincia de Sistán y Baluchistán, región donde vive la minoría baluche, de filiación religiosa suní frente a la mayoría chií iraní y que tiene una larga historia de insurrecciones armadas.